Redmi Note 13 Pro с чипом Snapdragon 7s Gen 2 протестировали в Geekbench

Xiaomi Redmi Note 13 Pro засветился на Geekbench с новым чипсетом Snapdragon 7s Gen 2 от Qualcomm, который был представлен в минувшие выходные.

Snapdragon 7s Gen 2 изготовлен по 4-нм техпроцессу и оснащен восьмиядерным процессором с максимальной производительностью 2,4 ГГц. При этом новый чипсет несколько уступает 7+ Gen 2 из-за системы FastConnect 6700.

В тестировании Geekbench новый чипсет показывает 1012 баллов в однопоточном режиме и 2943 в многопоточном, что немного превосходит предыдущую версию Snapdragon 7 Gen 1. Для справки, Snapdragon 7 Plus Gen 2 демонстрирует около 1700 и 4400 баллов соответственно. В качестве GPU у 7s Gen 2 выступает Adreno 710, 7 Gen 1 имеет Adreno 644, а 7 Plus Gen 2 – Adreno 725.

Redmi Note 13 Pro предлагает до 16 ГБ ОЗУ и работает на Android 13 с оболочкой MIUI 14. Также Xiaomi подтвердила, что версия Redmi Note 13 Pro+ будет оснащена чипсетом Dimensity 7200-Ultra.

Президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг на прошлой неделе рассказал, что Note 13 Pro получит датчик, способный контролировать сердечный ритм пользователя.