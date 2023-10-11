Qualcomm анонсировала линейку ARM-процессоров Snapdragon X для ноутбуков

Qualcomm Technologies анонсировала новую линейку ARM-процессоров Snapdragon X для применения в ПК, которая будет лидировать по производительности на ватт и обеспечит автономную работу ноутбукам до нескольких дней.

По словам компании, 2024 год станет переломным моментом для индустрии персональных компьютеров, а однокристальная система Snapdragon X обеспечит вычислительную мощность нового уровня, что сделает квантовый скачок в производительности и энергоэффективности. Основной упор в чипах будет сделан на низкое энергопотребление для длительной работы ноутбуков от аккумулятора. Кроме этого, в процессор будет интегрирован выделенный нейронный модуль (NPU) для нативной работы искусственного интеллекта (ИИ), аналогичная технология ожидается в грядущих процессорах Intel на платформе Meteor Lake.

Больше подробностей о платформе Snapdragon X компания раскроет на конференции Snapdragon Summit, которая пройдёт на Гавайских островах 24-26 октября.