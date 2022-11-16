Qualcomm представила флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm представила флагманскую однокристальную платформу нового поколения Snapdragon 8 Gen 2. Анонс состоялся в рамках конференции Snapdragon Summit 2022. Производитель обещает производительность CPU выше на 40%, а GPU — на 25%.

Новинка представляет собой 4-нм решение из 8 ядер Kryo (1 x Cortex-X3 с частотой до 3,2 ГГц, 4 x 2,8 ГГц производительных и 3 x 2,0 ГГц энергоэффективных). Другие характеристики:

Память: LPDDR5X, 4200 МГц;

Связь: Snapdragon X70: Sub-6 5G, mmWave 5G; FastConnect 7800: Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с), Bluetooth 5.3;

Графический движок: Adreno 740;

AI-чип: Hexagon.

Новый модем Snapdragon X70 позволяет одновременно использовать две активные SIM-карты с 5G.

Смартфоны Snapdragon 8 Gen 2 могут оснащаться дисплеями 4К с частотой 60 Гц или QHD+ на 144 Гц. Запись видео поддерживается с 200-мегапиксельной камерой в разрешениях 8K/30fps и в 4K/120fps.

Также доступны тизеры первых смартфонов от разных брендов, которые выйдут с флагманским процессором. Список следующий:

Vivo (Vivo X90 Pro Plus);

iQOO ( iQOO 11 Pro);

OnePlus;

RedMagic;

Nubia;

ZTE;

Oppo;

Moto;

Xiaomi.