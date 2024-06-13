Слухи: раскрыта дата презентации процессора Snapdragon 8 Gen 4

В феврале 2024 года, в рамках выставки MWC, Qualcomm уточнила, что процессор Snapdragon 8 Gen 4 будет запущен в октябре. Теперь же компания без особого шума объявила саммит Snapdragon, который как раз состоится в том же месяце. Инсайдеры полагают — именно на этом мероприятии мы увидим флагманский чипсет нового поколения.

Объявление о сроках саммита Snapdragon в 2024 году просто появилось на официальном сайте компании — без какого-либо анонса в социальных сетях. Ивент пройдет с 21 по 23 октября в Мауи, на Гавайях.

Подробностей о предстоящем флагманском процессоре практически нет. Но, по слухам, речь идет о значительном увеличении производительности как CPU, так и GPU в сравнении с актуальным Snapdragon 8 Gen 3.

К тому же, недавняя утечка раскрыла, что основное ядро будущего чипсета будет работать на частоте более 4 ГГц, а его производительность вырастет на 30% по сравнению с Cortex-X4 предшественника.