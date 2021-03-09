Qualcomm готовит процессор Snapdragon 888 Lite

На сегодняшний день самым мобильным процессором, не считая решений от Apple, является Snapdragon 888 (номер модели SM8350). Однако, по данным информатора Роланда Квандта, компания Qualcomm готовит упрощенный вариант этого процессора с условным названием Snapdragon 888 Lite (номер модели SM8325).

Qualcomm has a lower end derivate of the Snapdragon 888 (SM8350) in the works. SM8325 is the model number and there seems to be NO integrated 5G modem on this one. #CheapFlagshipPhones — Roland Quandt (@rquandt) March 8, 2021

Судя по имеющимся данным, отличие будет лишь одно — отсутствие 5G-модема.

Как ожидается, анонс может состояться одновременно со Snapdragon 775. Предполагается, что новый процессор будет с чипами MediaTek Dimensity на тех рынках, где пока нет поддержки 5G. Наверняка за счёт этого он будет и дешевле.

Полных спецификаций пока нет, так что неясно, какими могут быть другие отличия.