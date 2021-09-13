Qualcomm готовит процессоры Snapdragon 695/695G с поддержкой экранов на 144 Гц

Компания Qualcomm разрабатывает новое поколение процессоров серии Snapdragon 600 для недорогих устройств. Они обеспечат поддержку экранов с частотой 144 Гц.

Речь идёт о моделях SM6375 и SM6225. В составе первой версии ожидается сразу два варианта: Snapdragon 695 и Snapdragon 695G. Индекс G указывает на разогнанную графическую подсистему. Как ожидается линейка 695 получит 4 больших ядра и 4 маленьких с частотами 2,1–2,5 ГГц и 1,8–2,2 ГГц соответственно. Графика будет работать на частотах 800, 940 или 950 МГц.

Модель SM6225 станет преемником Snapdragon 665, однако о ней почти ничего не сообщается. Известно лишь о поддержке 5G и экрана на 90Гц.

Обе платформы будут производиться TSMC, но в настоящее время неясно, какой технологический процесс будет использоваться при этом.