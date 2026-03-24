Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России

В российских магазинах электроники начались продажи новых смартфонов среднего сегмента — Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+.
Обе новинки ранее были представлены в Индии в начале января. Смартфоны оснащены основной камерой 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Также устройства защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Однако ключевой особенностью стало возвращение перископа в старшую версию.
Realme 16 Pro и 16 Pro+ предлагаются на российском рынке в двух конфигурациях памяти по следующим ценам:
- Realme 16 Pro (8/256 ГБ) — 38 999 рублей;
- Realme 16 Pro (12/512 ГБ) — 44 999 рублей;
- Realme 16 Pro+ (8/256 ГБ) — 48 999 рублей;
- Realme 16 Pro+ (12/512 ГБ) — 54 999 рублей.
