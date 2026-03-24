Новости

Продажи Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+ стартовали в России

Основная камера 200 Мп, батарея на 7000 мАч и ультимативная водозащита.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:42

В российских магазинах электроники начались продажи новых смартфонов среднего сегмента — Realme 16 Pro и Realme 16 Pro+.

Realme 16 Pro
Realme 16 Pro+

Обе новинки ранее были представлены в Индии в начале января. Смартфоны оснащены основной камерой 200 Мп, аккумулятором ёмкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт. Также устройства защищены от воды и пыли по стандартам IP66, IP68 и IP69. Однако ключевой особенностью стало возвращение перископа в старшую версию.

Представлены Realme 16 Pro и 16 Pro+ — 200-Мп камера, возвращение перископа и АКБ на 7000 мАч

Realme 16 Pro и 16 Pro+ предлагаются на российском рынке в двух конфигурациях памяти по следующим ценам:

  • Realme 16 Pro (8/256 ГБ) — 38 999 рублей;
  • Realme 16 Pro (12/512 ГБ) — 44 999 рублей;
  • Realme 16 Pro+ (8/256 ГБ) — 48 999 рублей;
  • Realme 16 Pro+ (12/512 ГБ) — 54 999 рублей.
id·222405·20260324_0942
Читайте также
Realme C85 и C85 Pro с защитой IP69 Pro и батареями 7000 мА·ч вышли в России
Realme

Realme C85 и C85 Pro с защитой IP69 Pro и батареями 7000 мА·ч вышли в России

Смартфоны ориентированы на пользователей, которым важны автономность и устойчивость корпуса к внешним воздействиям.
Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер
Realme

Вышел Realme 16 в дизайне iPhone Air и с зеркальцем в блоке камер

Смартфон пополнил номерную линейку бренда, в которую уже входят две Pro-модели.
Realme выпустила смартфон-пауэрбанк P4 Power с гигантской батареей и быстрой зарядкой
Realme

Realme выпустила смартфон-пауэрбанк P4 Power с гигантской батареей и быстрой зарядкой

Благодаря реверсивной зарядке его можно использовать для подзарядки других устройств.
Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16
OnePlus

Представлен OnePlus 15T: компактный флагман с батареей 7500 мАч и Android 16

Топовая начинка в компактном корпусе.
Ещё по теме
OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода

OnePlus Nord 6 получил официальную дату выхода
Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026

Стартовал прием заявок на конкурс мобильной фотографии HUAWEI XMAGE Awards 2026
Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Samsung Galaxy S26 научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop
Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея

Honor 600 и 600 Pro слили до анонса: 200 Мп и огромная батарея
Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены

Что известно о Samsung Galaxy A37 и Galaxy A57: дизайн, характеристики и цены
Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами

Дизайн Samsung Galaxy A57 и Galaxy A37 раскрыты официальными рендерами
Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности

Samsung заплатит владельцам Galaxy S22 за скрытое ограничение мощности
Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей

Смартфон TECNO SPARK Go 3 с экраном 120 Гц вышел в России по цене от 7 999 рублей
Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч

Батарея как у пауэрбанка: iQOO показала смартфон Z11 с 9020 мА·ч
Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода

Vivo X300 Ultra и X300s получили дату выхода
OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой

OnePlus 15T показали до анонса вместе с новой магнитной линейкой
Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500

Vivo X300s показали до анонса: 7100 мА·ч, 200 Мп и Dimensity 9500
Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе

Honor готовит «убийцу флагманов» в компактном корпусе
HUAWEI показала Enjoy 90 Pro Max с батареей 8500 мАч

HUAWEI показала Enjoy 90 Pro Max с батареей 8500 мАч

Комментарии в Телеграм

Тренд
Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииОбзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправеХочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  2. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  3. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры

  4. Обзор OPPO Reno 15 5G: самый сбалансированный смартфон 2026 года?

    Обзоры

  5. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  6. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры
Смотреть все обзоры