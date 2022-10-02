Зарубежный магазин опубликовал цену и дату выхода PS VR2

В европейском интернет-магазине появилась страница с датой старта продаж и стоимостью PlayStation VR2. Релиз устройства состоится 10 марта 2023 года, а цена — 600 фунтов стерлингов (~40 000 рублей).

Ранее компания Sony сообщала, что шлем PS VR2 можно будет приобрести в начале 2023 года.

Напомним, что новинка оснащена двумя экранами OLED с разрешением 2000×2040 пикселей, поддержкой HDR и частотой обновления 120 Гц. Более того, шлем способен отслеживать передвижение пользователя в пространстве и движение его глаз. Контроллеры получат продвинутую тактильную отдачу.

При этом игры от оригинального PlayStation VR поддерживаться во второй версии не будут. Об этом ранее сообщал официальный представитель Sony.

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