PlayStation VR2 не получит обратную совместимость с играми PS VR

Новая гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 не получит режим обратной совместимости с играми от прошлого поколения. Об этом заявил старший вице-президент компании по работе с платформами Хидэаки Нисино в официальном подкасте PlayStation.

Такое решение объясняется тем, что PlayStation VR2 создавалась для игр нового поколения и пользовательского опыта в виртуальной реальности. Гарнитура обладает внушительным набором опций, а также новыми геймпадами с тактильным откликом и адаптивными триггерами. Более тогда, она оснащается 3D-звуком, отслеживанием зрачков пользователя и многим другим.

Новая платформа в PlayStation VR2 будет требовать от разработчиков дополнительных инструментов для портирования существующих проектов и разработки новых.

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