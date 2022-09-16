Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Новости

PlayStation VR2 не получит обратную совместимость с играми PS VR

Новая гарнитура виртуальной реальности PlayStation VR2 не получит режим обратной совместимости с играми от прошлого поколения. Об этом заявил старший вице-президент компании по работе с платформами Хидэаки Нисино в официальном подкасте PlayStation.

Такое решение объясняется тем, что PlayStation VR2 создавалась для игр нового поколения и пользовательского опыта в виртуальной реальности. Гарнитура обладает внушительным набором опций, а также новыми геймпадами с тактильным откликом и адаптивными триггерами. Более тогда, она оснащается 3D-звуком, отслеживанием зрачков пользователя и многим другим.

Новая платформа в PlayStation VR2 будет требовать от разработчиков дополнительных инструментов для портирования существующих проектов и разработки новых.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!

Теги: 
Источник:
Soundcloud

Комментарии

Подписаться
Уведомить о
guest
0 Комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии