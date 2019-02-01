Продажи смартфонов Huawei стремительно растут

Все ли так плохо у Huawei? В интернете все больше и больше слухов, касающихся трудностей, с которыми сталкивается китайская компания. Все это, а также проблемы с получением комплектующих от поставщиков, по общему мнению, приводит к тому, что продажи смартфонов существенно снижаются. Более того, компания вообще может не выжить, если все так и будет продолжаться.

Ситуация действительно не из лучших, но не все так плохо, как все выглядит. Об этом с уверенностью заявляет президент отдела потребительского программного обеспечения компании – Ван Чэнлу. На встрече с журналистами он поведал о состоянии дел с продажами смартфонов компании. Из его слов стало ясно, что сейчас объемы продаж не только не падают, они продолжают расти. А вот как будет в следующем году – пока неизвестно. Трудности есть, но с ними нужно бороться, что и делают представители Huawei. В основном это происходит за счет партнеров на внутреннем рынке.

Что еще может сделать компанию сильней? Важную роль в этой системе играет собственная операционная система, которая продолжает тестироваться разработчиками компании. На данный момент ОС работает стабильно, она отличается разительно от Android. Кстати, Ван Чэнлу отметил, что запрет Android сказался более положительно на компании, чем все думали.

Еще один немаловажный факт: представители Samsung Display подали заявку на получение экспортной лицензии, которая разрешит им поставлять Huawei свою продукцию в обход санкций. Не менее важным решение в развитии компании видится запуск собственной поисковой системы от Huawei, которая поможет забыть о Google. Что касается планов на 2021 год, то руководство Huawei намерено выпустить порядка 50 млн. экземпляров смартфонов.