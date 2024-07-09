Пользователям PlayStation начали бесплатно раздавать подписки PS Plus Premium

Компания Sony начала бесплатно раздавать пользователям PlayStation подписку PS Plus Premium на 14 дней. Об этом геймеры сообщили на Reddit.

Пока неясно, какие критерии компания использует для выбора получателей этого предложения. Однако многие пользователи заметили, что предложение чаще всего получают те, у кого ранее была подписка.

Скорее всего, Sony надеется, что после бесплатного доступа пользователи захотят продолжить пользоваться каталогом PS Plus Premium и продлят подписку.