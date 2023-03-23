Продажи смартфона AYYA T1 составили менее 1000 штук

С момента начала продаж в октябре 2021 года было продано всего 905 смартфонов AYYA T1, выпущенного компанией «Смартэкосистема», входящей в «Ростех».

Данное устройство на базе Android 11 и процессора MediaTek Helio P70 позиционируется как «трастфон» с защитой от сбора пользовательских данных, блокировкой камеры и микрофона. За период с октября 2021 года в Россию было завезено всего около 5000 смартфонов AYYA T1, продажам которых не помогают даже скидки.

На старте устройство продавалось за 18 999 рублей, однако сейчас на Ozon его можно купить за 12 000 рублей, в «М.Видео-Эльдорадо» — за 7 499 рублей, а на «Яндекс Маркете» — за 13 000 рублей.

Представитель компании «Смартэкосистема» отказался назвать количество проданных смартфонов, однако отметил, что снижение цен связано с желанием компании обеспечить доступ к технологиям безопасности широкому кругу пользователей.

По словам одного из источников газеты «Ведомости», что для окупаемости минимальная цена AYYA T1 составляет 11 000 рублей, что объясняет значительное удешевление устройства. Он также уточнил, что изначально AYYA T1 не предназначался для розничной продажи и планировался поставляться в госсектор на базе операционной системы «Аврора».

По данным источника, до 2000 таких устройств используется в силовых структурах и «Росатоме», при этом корпоративным и государственным заказчикам доступна версия AYYA T1 под управлением «Авроры».