Продажи iQOO Z11 Lite стартовали в России

В России стартовали продажи нового смартфона iQOO Z11 Lite. Он получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит.

«Под капотом» расположился процессор Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗУ и хранилище на 256 ГБ, которое можно расширить картой памяти до 2 ТБ. За автономность отвечает батарея на 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 44 Вт. Производитель отмечает, что аккумулятор рассчитан на сохранение максимальной емкости вплоть до 5 лет.

Для фото и видео есть 50-Мп основная камера с сенсором Sony IMX852, а также 5-Мп фронталка. Кроме того, Z11 Lite получил боковой сканер отпечатков пальцев, подсветку, водозащиту IP65 и 5-звездочный сертификат SGS по устойчивости к случайным падениям.

«Из коробки» новинка работает на операционной системе OriginOS 6 (на базе Android 16). iQOO обещает до 2-х лет обновлений ОС и до 4-х лет обновлений безопасности. В России доступна годовая гарантия.

На российском рынке iQOO Z11 Lite доступен в цветах «Золотой вихрь» и «Сумеречный синий» по ценам: