Продажи iQOO Z11 Lite стартовали в России | The GEEK
Новости

Продажи iQOO Z11 Lite стартовали в России

Новинка позиционируется как решение для учебных и повседневных задач.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 09:00
Продажи iQOO Z11 Lite стартовали в России

В России стартовали продажи нового смартфона iQOO Z11 Lite. Он получил 6,74-дюймовый IPS-экран с разрешением 1600×720 пикселей, частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью 1200 нит.

«Под капотом» расположился процессор Dimensity 6300, 8 ГБ ОЗУ и хранилище на 256 ГБ, которое можно расширить картой памяти до 2 ТБ. За автономность отвечает батарея на 6500 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 44 Вт. Производитель отмечает, что аккумулятор рассчитан на сохранение максимальной емкости вплоть до 5 лет.

Для фото и видео есть 50-Мп основная камера с сенсором Sony IMX852, а также 5-Мп фронталка. Кроме того, Z11 Lite получил боковой сканер отпечатков пальцев, подсветку, водозащиту IP65 и 5-звездочный сертификат SGS по устойчивости к случайным падениям.

«Из коробки» новинка работает на операционной системе OriginOS 6 (на базе Android 16). iQOO обещает до 2-х лет обновлений ОС и до 4-х лет обновлений безопасности. В России доступна годовая гарантия.

На российском рынке iQOO Z11 Lite доступен в цветах «Золотой вихрь» и «Сумеречный синий» по ценам:

  • iQOO Z11 Lite (6/128 ГБ) — от 16 470 ₽;
  • iQOO Z11 Lite (8/256 ГБ) — от 20 919 ₽.
Обсудить

Главное по теме

Новости iQOO 15T получил официальную дату выхода

Внешний вид новинки раскрыт полностью.
Новости iQOO 15T готовится к выходу: старт предзаказов и первый видеотизер Новости iQOO 15T может получить батарею 8000 мАч и камеру на 200 Мп

Похожие материалы

iQOO iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

Игровой флагман с кулером внутри корпуса.

 iQOO Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

Батарея 7200 мА·ч, защита IP69, цена среднего сегмента. Разбираемся, где подвох.

 iQOO iQOO Z11x с батареей на 7200 мАч вышел в России

Новинка предлагает долгую работу без подзарядки, большой экран 120 Гц, основную камеру на сенсоре Sony IMX852 и защиту…

 Android 17 Список смартфонов Vivo и iQOO, которые получат OriginOS 7 (Android 17)

Более 50 устройств смогут обновиться до новой ОС.

Скидки и подборки

ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить 5 аксессуаров для iPhone, без которых Pro-модель работает на половину мощности 5 отличных смартфонов до 25 000 рублей, которые можно купить прямо сейчас 5 альтернатив WHOOP без подписки в 2026 году: какой безэкранный браслет выбрать Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽ Чем заменить Telegram для переписки с родными и друзьями

Последние новости

Предзаказы на GTA 6 могут открыть уже на следующей неделе Minecraft получил аналог Hamachi для игры с друзьями без сторонних серверов Ноутбук TECNO MEGABOOK S16 и наушники-клипсы FreeHear 2 вышли в России Более 20 Android-смартфонов смогут обмениваться файлами с iPhone через AirDrop Неанонсированный Xiaomi 17 Max стал доступен для предзаказа Все новости
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор HUAWEI Mate 80 Pro: настоящий фотофлагман, у которого всего одна проблема

    Обзоры

  2. Обзор HONOR 600 Lite: удачная работа над ошибками с ложкой дёгтя

    Обзоры

  3. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  4. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  5. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  6. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры
Смотреть все обзоры