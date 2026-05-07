Линейка iQOO 15 ждет очередное прибавление.
Редакция The GEEK сегодня в 12:21
iQOO 15T готовится к выходу: старт предзаказов и первый видеотизер

Vivo начала принимать предзаказы в Китае на новый смартфон iQOO 15T. Никаких официальных подробностей об устройстве нет, кроме видеотизера, намекающего на «вулканическую» расцветку в стиле iQOO 15.

По слухам, визуально iQOO 15T будет похож на iQOO 15 Ultra. Однако новинка не получит систему активного охлаждения с турбиной и топовый чип. Вместо него «сердцем» смартфона станет MediaTek Dimensity 9500.

Кроме того, iQOO 15T приписывают 6,82-дюймовый плоский OLED-дисплей, аккумулятор на 8000 мАч, основную 200-Мп камеру и ультраширик.

Официальный релиз iQOO 15T может состояться уже до конца весны.

