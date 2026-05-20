Вышел iQOO 15T с чипом Dimensity 9500 Monster Edition и батареей на 8000 мАч

Большой яркий экран, мощное железо и приличный набор камер.
Редакция The GEEK сегодня в 16:22
В Китае состоялась презентация смартфона iQOO 15T. Предзаказы на новинку начали собирать еще две недели назад.

iQOO 15T оснащен 6,82-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с разрешением 3168×1440 пикселей. Экран поддерживает адаптивную частоту обновления 1-144 Гц и пиковую яркость до 4500 нит.

За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Его дополняет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X Ultra, а также аккумулятор на 8000 мАч с быстрой проводной зарядкой 100 Вт.

Основная камера представлена двумя модулями. Главный сенсор — 200-Мп Samsung HP5 с диафрагмой f/1.88 и оптической стабилизацией изображения (CIPA 4.5). Рядом расположился 50-Мп широкоугольный модуль на базе Samsung JN1 с автофокусом с возможность макросъемки. Спереди установлена 16-Мп фронтальная камера GC16B3 с диафрагмой f/2.45.

Кроме того, заявлены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики, защита от воды и пыли по стандартам IP68/IP69, модуль NFC и поддержка сетей 5G.

В Китае стоимость новинки начинается от 4099 юаней (~42 900 рублей).

