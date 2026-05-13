iQOO 15T получил официальную дату выхода

Vivo объявила дату презентации нового смартфона iQOO 15T — 20 мая. Предзаказы на новинку начали собирать в Китае еще на прошлой неделе.

Вместе с анонсом презентации компания опубликовала несколько тизеров со смартфоном, раскрыв его дизайн. Как и ожидалось, визуально он похож на гибрид iQOO 15 и 15 Ultra.

Официальные характеристики пока не раскрываются. Однако, согласно утечкам, смартфон может получить 6,82-дюймовый плоский OLED-дисплей, процессор MediaTek Dimensity 9500, 200-Мп основную камеру и аккумулятор на 8000 мАч.