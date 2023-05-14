Характеристики ноутбука Microsoft Surface Laptop 6 слили до официального анонса

Новый ноутбук Surface Laptop 6 от Microsoft уже готовится к выпуску, а между делом в Сети появились его характеристики. Так стало известно, что устройство будет представлено в двух версиях с диагоналями экранов 13,5 дюйма и 15 дюймов. В обоих случаях основой будут процессоры Intel Raptor Lake до Core i7-1355U. Кроме того, пользователи смогут выбрать от 8 до 32 ГБ оперативной памяти и SSD от 256 ГБ до 1 ТБ. Однако максимальная конфигурация доступна только для 15-дюймовой версии.

Новинка будет иметь разрешение экрана 2256 x 1504 пикселей для 13-дюймовой версии и 2496 x 1664 пикселей для 15-дюймовой версии с соотношением сторон 3:2. Оба дисплея будут сенсорными, что добавит удобства при использовании.

Кроме того, Microsoft обещает автономность на уровне 20-21 часа, что является очень достойным показателем. Предыдущие модели Surface были одними из самых автономных на рынке, так что пользователи могут ожидать от Surface Laptop 6 высокой продолжительности автономной работы.