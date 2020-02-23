В Китае продают неанонсированный Huawei P40 Pro

Предварительные продажи флагманского смартфона Huawei P40 Pro начались уже сегодня в различных китайских магазинах. Цену за гаджет установили в 712 долларов. Отмечается, что это не конечная цена, а стоимость бронирования. Итоговая цена смартфона будет выше.

Появлялась информация о том, что цена Huawei P40 Pro в Китае будет начинаться от 783 доллара за версию 128 ГБ флэш-памяти и 8 ГБ оперативной. Версия с 256 ГБ флэш-памяти и 8 ГБ ОЗУ обойдется в 855 долларов. Старшая версия смартфона с 8/512 ГБ памяти будет стоить 969 долларов.

Обычная версия Huawei P40, оснащенного 64 ГБ флэш-памяти и 8 ГБ оперативной, реализуется по цене 569 долларов. Другая версия с 128 ГБ флэш-памяти и 8 ГБ оперативной, обойдется в 612 долларов. 683 доллара будет стоить версия с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти.

10-кратный оптический зум обеспечит перископная камера. Разрешением 52 Мп будет главный датчик изображения с оптическим форматом 1/1,3 дюйма. Скорее всего, Huawei P40 получит однокристальную систему Kirin 990 и до 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти. Мощность зарядного устройства Huawei P40 и Huawei P40 Pro будет 22,5 и 40 Вт.

Пресс-конференция, посвященная презентации Huawei P40 и P40 Pro, пройдет 26 марта онлайн. Новинки вступят в продажу 12 апреля 2020 года. В смартфонах не будет сервисов Google, их заменят на сервисы Huawei и магазин приложений AppGallery.