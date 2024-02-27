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Приложения трех российских банков удалили из App Store

Приложения СБПэй, Модульбанка, Авангарда и Международного финансового клуба (МФК) удалили из App Store через несколько дней после введения США блокирующих санкций.

Пока приложение Челиндбанка по-прежнему доступно в магазине приложений Apple. Однако, скорее всего, его удалят в ближайшие дни.

Напомним, в конце прошлой недели США объявили о введении новых санкций, которые затрагивают платежную систему МИР, Национальную Систему Платежных Карт (НСПК), а также ряд российских банков. К числу организаций, оказавшихся под санкциями, относятся СПБ Банк, Авангард, Ростфинансбанк, Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк, Быстробанк и МФК.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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