Представлен доступный Realme 9 с 108 Мп камерой

В Индии официально представили Realme 9 с новейшим 108-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HM6. При этом стоимость смартфона составляет около $239.

Устройство получило 6,4-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 90 Гц. Процессором выступает Snapdragon 680. Емкость акумулятора — 5000 мАч, есть 33-ваттная зарядка. Сканер отпечатка пальца встроен в экран.

Главное преимущество новинки — его 108-мегапиксельная камера с Samsung ISOCELL HM6. Сообщается, что сенсор обладает новой технологией автофокуса Nonapixel Plus и способен собирать на 123% больше света, чем HM2.

Смартфон представлен в трех цветах: черном, белом и ярком желтом.

В Индии Realme 9 поступит в продажу уже 12 апреля в двух вариациях: 6 Гб оперативной и 128 флеш-памяти — 17 999 рупий ($238) и 8 Гб оперативной и 128 Гб флеш-памяти за 18 999 рупий ($251).

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