Предзаказы на Samsung Galaxy Z Fold2 достигли 50 тысяч

Много предположений в сети было на счет спроса на модель Galaxy Z Fold2 от Samsung, но вряд ли кто ожидал, что он будет настолько велик. Это касается даже России, где вся первая партия была распродана за счет предварительных заказов. Точное количество заявок на покупку неизвестно. Кстати, это же касается и родины производителя, то есть Южной Кореи.

Напомним, что смартфон получил сгибающийся экран и оценен производителем в 2 000 долларов. Однако столь высокий ценник не стал причиной отказа от такой покупки. Если верить полученным данным, то южнокорейские пользователи уже сделали 50 тыс. предварительных заказов на смартфон.

Стоит отметить, что данная цифра является новым рекордом, и более того, вторая версия девайса пользуется большим спросом, чем оригинальный вариант Galaxy Fold. На тот момент, когда аппарат стал доступен для предварительного заказа, его пожелали приобрести 30 тыс. пользователей, но реально оплатили его полную стоимость лишь 1 тыс. человек.

А вот с Galaxy Z Fold2 ситуация совсем другая: здесь количество заказчиков равняется тем, кто заплатил полную стоимость устройства. И уже к концу этой недели смартфон поступит в продажу, а это еще в большей степени поднимет спрос на этот продукт. А вот в России старт открытых продаж теперь назначен на 25 сентября.