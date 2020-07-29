Появилось фото Samsung Galaxy Z Fold 2 во включенном состоянии

Одним из самых ожидаемых смартфонов, кроме, конечно Galaxy Note 20, является Galaxy Z Fold 2. Официальный анонс, как заявляли ранее, состоится 5 августа на мероприятии Galaxy Unpacked 2020. Но что особенно заметно относительно этого девайса – это малое количество утечек, что не может радовать тех, кто ждет о нем информации. Но сегодня интернет облетело изображение, на котором показан смартфон в полностью раскрытом виде.

Судя по утечкам, производитель в лице южнокорейского гиганта выпустит девайс только с поддержкой технологии 5G. Других вариантов не ожидается. Если верить изображению, опубликованному в интернете, то на дисплее имеется вырез под фронтальную камеру, которая взаимодействуя с дисплеем, играющим роль видоискателя, позволит получат неплохие селфи-снимки. Все это подтверждают и предыдущие утечки.

Они же подтверждают наличие у аппарата 7,59-дюймового AMOLED-дисплея с частотой обновление 120 Гц. В основу устройства положен чипсет Snapdragon 865+. Для хранения данных предусмотрена внутренняя память, объемом 512 ГБ. На задней панели находятся три камеры. Питается аппарат от аккумулятора емкостью 4 365 мАч. Есть поддержка быстрой зарядки (25 Вт), беспроводной зарядки (15 Вт) и обратимой. Работает Galaxy Z Fold 2 на собственной оболочке One UI 2.5, основанной на Android 10.

Что касается стоимости устройства после выхода на рынок, то создатели заявляют, что его ценник будет аналогичен предшественнику. Если так, то здесь должно быть уточнение, ведь за базовую версию тогда отдавали 1990 долларов, а за версию с поддержкой LTE – уже 2200 долларов.