Samsung Galaxy Z Fold 2 появился на «живом» видео

В начале августа на презентации линейки Galaxy Note20 был представлен складной смартфон Galaxy Z Fold 2, но стоимость и дата поступления в продажу «раскладушки» осталась неизвестной. Но уже сейчас появилось видео с ним на YouTube.

По характеристикам Galaxy Z Fold 2 стал гораздо производительней Galaxy Fold первого поколения. Устройство работает на процессоре Snapdragon 865 Plus с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Смартфон получил дисплей на 7,6 дюйма и лишился огромного выреза под фронтальную камеру и датчиками. Внешний экран занял практически всю площадь.

Кроме того, дисплей Galaxy Z Fold 2 получил поддержку 120 Гц, как и все флагманские смартфоны Samsung премиальной линейки. Несмотря на все нововведения, поддержка стилуса отсутствует.

Стоимость Galaxy Z Fold 2 до сих пор остаётся неизвестно. По всей видимости она будет между Galaxy Fold первого поколения и Galaxy Z Flip.