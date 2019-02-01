Лимитированный Galaxy Z Fold2 раскупили в Таиланде за ночь

1 сентября Samsung официально представила смартфон с гибким дисплеем Galaxy Z Fold2. Кроме того, производитель анонсировал лимитированную версию Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition, дизайн которой был создан модным домом Thom Browne.

Несмотря на ценник в $3500 долларов, модель Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition раскупили в Таиланде за ночь. С чем связан такой огромный спрос – неизвестно.

Samsung создала всего 5000 моделей лимитированного Galaxy Z Fold2, а тираж для одной стран составляет 500 единиц. По всей видимости в Таиланде была раскуплена вся планируемая партия, потому что сам производитель не сообщает о количестве поставленных устройств.

В комплект Galaxy Z Fold2 Thom Browne Edition входит не только сам смартфон, но и умные часы Galaxy Watch 3, наушники Galaxy Buds Live, чехлы и ремешки, которые оформлены в одном стиле. Стоимость набора в США составляет $3300 или около 247 тысяч рублей.