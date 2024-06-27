Представлены умные часы OnePlus Watch 2 с автономностью до 12 дней

На презентации 27 июня компания OnePlus, помимо смартфона OnePlus Ace 3 Pro и планшета OnePlus Pad Pro, представила новые умные часы OnePlus Watch 2.

OnePlus Watch 2 работают на платформе Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1 и оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной флеш-памяти. Устройство имеет круглый OLED-экран диаметром 1,43 дюйма с разрешением 466×466 пикселей и максимальной яркостью до 1000 нит.

OnePlus Watch 2 получили батарею на 500 мАч. Она обеспечивает до 4 дней работы в активном режиме или до 12 дней в режиме энергосбережения. Устройство поддерживает магнитную зарядку, а полная зарядка часов занимает всего 60 минут.

Корпус часов изготовлен из алюминия, есть две расцветки: зеленая и черная. OnePlus Watch 2 получили поддержку NFC, GPS и eSIM, что позволяет им функционировать независимо от смартфона.

OnePlus Watch 2 предлагают более ста режимов тренировок, оснащены датчиками ЧСС и SpO2 для мониторинга здоровья, а также обладают водонепроницаемостью по стандарту IP68.

«Из коробки» они работают на базе операционной системы ColorOS Watch 6.0 и включают более 80 предустановленных приложений. OnePlus оценила новинку в $250 (~ 21 500 рублей). Сейчас часы доступны для предзаказа, а 3 июля официально поступят в продажу.