Вышел OnePlus Ace 3 Pro – топовый флагман на Snapdragon 8 Gen 3 с 24 ОЗУ

27 июня компания OnePlus официально представила свой новый флагман — смартфон OnePlus Ace 3 Pro.

Характеристики OnePlus Ace 3 Pro

Экран: 6,78 дюймов, 8T LTPO, 2780×1264, 450 ppi, 1-120 Гц, до 4500 нит, HDR10+, 100% DCI-P3

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

ОЗУ: 12/16/24 ГБ

Память: 256/512/1024 ГБ

Батарея: 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт

Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX890, f/1.8; широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, 120 градусов; макро — f/2.4; фронтальная — 16 Мп, f/2.4

Защита от воды и пыли: IPX65

Безопасность: подэкранный сканер отпечатков пальцев, распознавание лица

ОС: ColorOS 14.1 (Android 14)

Цвета: Titanium Mirror Silver, Green Plain Blue, Supercar Porcelain Collection

Помимо процессора OnePlus Ace 3 Pro оснащен дополнительным чипом для усиления игровых возможностей, а также системой охлаждения нового поколения, которая обеспечивает эффективный отвод тепла и повышает производительность при длительном использовании.

Цены на различные конфигурации следующие:

12/256 ГБ — 3199 юаней (~ 36 700 рублей)

16/256 ГБ — 3499 юаней (~ 40 100 рублей)

16/512 ГБ — 3799 юаней (~ 43 600 рублей)

24/1 ТБ — 4399 юаней (~ 50 500 рублей)

Кроме того, для покупки доступна специальная керамическая версия (16/512 ГБ и 24/1024 ГБ), которая на 200 юаней (~ 2300 рублей) дороже стандартной. Предварительные заказы уже начались, а официальные продажи стартуют 3 июля.