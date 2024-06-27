Представлен OnePlus Pad Pro на Snapdragon 8 Gen 3 – самый мощный в мире планшет

27 июня на своей презентации компания OnePlus анонсировала новый флагманский планшет Pad Pro, который стал самым мощным в мире.

Планшет работает на базе топового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и демонстрирует выдающиеся показатели производительности, «выбивая» около 2,31 млн «попугаев».

Экран планшета — это 12-дюймовая IPS-панель с 3K разрешением (3000×2120, 303 ppi), частотой обновления 144 Гц и яркостью до 900 нит. Дисплей поддерживает технологию, снижающую уровень вредного для глаз синего света.

Металлический корпус OnePlus Pad Pro имеет толщину всего 6,49 мм, а его вес составляет 584 г. Планшет совместим с фирменным стилусом Smart Stylus Pro и клавиатурой.

Кроме того, планшет получил батарею на 9510 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Звуковая система включает в себя четыре динамика с технологией Dolby Atmos. OnePlus Pad Pro оснащен фронтальной камерой с разрешением 8 Мп и основной камерой на 13 Мп.

OnePlus Pad Pro предлагается в нескольких конфигурациях:

8/128 ГБ — 2799 юаней (~ 33200 рублей)

8/256 ГБ — 2999 юаней (~ 35600 рублей)

12/256 ГБ — 3299 юаней (~ 39200 рублей)

16/512 ГБ — 3699 юаней (~ 43900 рублей)

Предварительные заказы на планшет стартовали 27 июня, а в продаже он появится с 3 июля.