Представлены смартфоны серии Honor 80 с камерой 160 Мп

Honor представила линейку среднедоступных Honor 80. Всего анонсированы три версии: Honor 80, 80 Pro и 80 SE.

Honor 80 Pro получил 6,78-дюймовый 10-битный изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Процессором служит Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с новой версией технологии GPU Turbo X, производитель обещает отличную производительность даже в играх. Емкость аккумулятора составляет 4800 мАч с поддержкой быстрой проводной 66-ваттной зарядкой. Объем оперативной памяти составляет 12 Гб.

Основную камеру оснастили тремя датчиками: 160 + 50 + 2 Мп.

Стоимость Honor 80 Pro в зависимости от версии следующая:

8/256 Гб — $488;

12/256 Гб — $530;

12/512 Гб — $572.

Базовый Honor 80 визуально практически не отличается от Pro-версии, различить устройства можно только по модулю камеры.

У Honor 80 также изогнутый 6,67-дюймовый AMOLED дисплей с частотой обновления 120 Гц. Процессор уже Snapdragon 782G, емкость аккумулятора идентична: 4800 мАч + поддержка 66-ваттной зарядки.

Основная камера получила три датчика: 160 + 8 + 2 Мп.

Стоимость Honor 80 в зависимости от версии следующая:

8/256 Гб — $376;

12/256 Гб — $418;

12/512 Гб — $460.

Теперь к самой доступной версии Honor 80 SE.

У смартфона 6,67-дюймовый OLED дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Процессор — MediaTek Dimensity 900, емкость аккумулятора: 4600 мАч + зарядка 66 Вт. Основная камера получила датчик на 64 Мп, а также дополнительный на 5 Мп. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб.

Ценник Honor 80 SE стартует с $335:

8/256 Гб — $335;

12/256 Гб — $378.

Все устройства линейки Honor 80 получили новую прошивку MagicOS 7.0 и Android 13 из коробки.