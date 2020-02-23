Представлены наушники Honor Magic Earbuds с гибридным шумоподавлением

Новая модель Honor Magic Earbuds должна составить конкуренцию популярным AirPods Pro от Apple и Galaxy Buds Plus от Samsung.

Модель представлена в голубом и белом цветах. В компании отмечают, что новинка нацелена на активных пользователей, которые занимаются фитнесом. Сам наушник надёжно фиксируется в ушной раковине и не выпадет во время тренировок.

Honor Magic Earbuds имеют три независимых микрофона, что обеспечивает активное шумоподавление при разговоре. Но во время воспроизведения музыки шумоподавление отключается.

Вес одного наушника составляет всего 5,4 грамма. Также они получили Bluetooth 5 и динамики 10 мм.

На одном заряде Honor Magic Earbuds могут проработать до 3,5 часов в режиме прослушивания. Вместе с зарядным футляром время работы составит около 13 часов. Продажи новинки стартуют в апреле, их рекомендованная стоимость составляет 129 евро.

