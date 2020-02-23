Представлены наушники Honor Magic Earbuds с гибридным шумоподавлением
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Новости

Представлены наушники Honor Magic Earbuds с гибридным шумоподавлением

Новая модель Honor Magic Earbuds должна составить конкуренцию популярным AirPods Pro от Apple и Galaxy Buds Plus от Samsung.

Модель представлена в голубом и белом цветах. В компании отмечают, что новинка нацелена на активных пользователей, которые занимаются фитнесом. Сам наушник надёжно фиксируется в ушной раковине и не выпадет во время тренировок.

  • Honor Magic Earbuds 1
  • Honor Magic Earbuds 2

Honor Magic Earbuds имеют три независимых микрофона, что обеспечивает активное шумоподавление при разговоре. Но во время воспроизведения музыки шумоподавление отключается.

Honor Magic Earbuds 3

Вес одного наушника составляет всего 5,4 грамма. Также они получили Bluetooth 5 и динамики 10 мм.

На одном заряде Honor Magic Earbuds могут проработать до 3,5 часов в режиме прослушивания. Вместе с зарядным футляром время работы составит около 13 часов. Продажи новинки стартуют в апреле, их рекомендованная стоимость составляет 129 евро.

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