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Представлены Beats Studio Buds+ в новых металлических цветах

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Валентин Снежин сегодня в 00:46

Apple запустит в продажу беспроводные наушники Beats Studio Buds+ в двух новых металлических цветах: космический розовый и космический серебряный. Обе расцветки будут представлены в розничных магазинах с сентября 2023 года.

Beats Studio Buds+ были представлены в мае этого года. Они получили улучшения активного шумоподавления, режима прозрачности, аккумулятора и некоторых технических характеристик. Изначально наушники были доступны в цветах слоновой кости и черном, а также в варианте с прозрачным корпусом.

Beats Studio Buds+ будут доступны для покупки 7 сентября. Цена останется без изменений — $170.

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Источник:
Beats (YouTube)
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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