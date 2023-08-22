Представлены Beats Studio Buds+ в новых металлических цветах

Apple запустит в продажу беспроводные наушники Beats Studio Buds+ в двух новых металлических цветах: космический розовый и космический серебряный. Обе расцветки будут представлены в розничных магазинах с сентября 2023 года.

Beats Studio Buds+ были представлены в мае этого года. Они получили улучшения активного шумоподавления, режима прозрачности, аккумулятора и некоторых технических характеристик. Изначально наушники были доступны в цветах слоновой кости и черном, а также в варианте с прозрачным корпусом.

Beats Studio Buds+ будут доступны для покупки 7 сентября. Цена останется без изменений — $170.