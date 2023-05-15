Прозрачные наушники Beats Studio Buds+ уже появились в магазине до анонса

Несмотря на то, что Apple ещё официально не представила беспроводные наушники Beats Studio Buds+, они уже доступны в розничной продаже. Один из магазинов Best Buy уже выставил их на прилавки.

Фотографии, опубликованные Беном Гескином, показывают, что Beats Studio Buds+ будут выполнены в прозрачном дизайне, как это сделано в Nothing Ear. Однако также ожидается появление в продаже черной и белой расцветок.

На упаковке указано, что время автономной работы с кейсом составит 36 часов. Ожидается, что устройство будет оснащено активной системой шумоподавления, которая будет на 1,6 раза эффективнее, чем у предыдущей модели Studio Buds 2021 года. Корпус наушников получит защиту IPX4 от влаги и пота. Ожидаемая цена на новые наушники составит около 170 долларов (~13 500 рублей).

Кроме того, ожидается, что в скором времени будет представлена модель Beats Studio Pro. Её рендеры были обнаружены в бета-версии iOS 16.5. О дальнейших характеристиках и дате релиза пока нет информации.