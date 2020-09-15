Представлены Apple Watch 6: цены и дата продаж

Сегодня Apple представила Apple Watch Series 6. Часы оснащены быстрым процессором S6 и всегда включённым высотомером нового поколения. Линейка стала более красочной — появилось много цветных корпусов и ремешков.

У Apple Watch Series 6 появился датчик и приложение “Кислород в крови”, которые измеряют уровень кислорода в крови пользователя и позволяют оценить общее физическое состояние.

В заднюю панель Apple Watch встроены четыре кластера зелёных, красных и инфракрасных светодиодов, а также четыре фотодиода, которые измеряют уровень света, отражённого от кровеносных сосудов.

Производительность Apple Watch Series 6 немного повысилась. Это обеспечивает двухъядерный процессор на базе A13 Bionic и обновленный процессор S6 SiP работает до 20% быстрее. Производитель обещает открытие приложений на 20% быстрее и до 18 часов без подзарядки.

Теперь Apple Watch Series 6 быстрее заряжаются — для полной зарядки требуется менее 1,5 часов.

Помимо этого появился всегда включённый дисплей Retina в Apple Watch Series 6, который должен светится до 2,5 раз ярче, чем дисплей Apple Watch Series 5.

Линейка алюминиевых корпусов, которая раньше включала в себя корпуса только трёх цветов — серебристого, золотого и цвета «серый космос», — впервые дополнена синим корпусом, а также моделью Apple Watch (PRODUCT)RED с эксклюзивными ремешками такого же ярко‑красного цвета. Модели из нержавеющей стали теперь также выпускаются в графитовом цвете — насыщенном тёмно‑сером оттенке с эффектным блестящим покрытием — и в обновлённом варианте золотого цвета. Корпуса Apple Watch Edition производятся из титана естественного цвета и цвета «чёрный космос».

Apple Watch Series 6 (GPS) будут доступны для заказа по цене от 36 990 рублей.