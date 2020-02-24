Представлена улучшенная версия HUAWEI Mate X

Смартфон HUAWEI Mate Xs — это продолжение линейки складных устройств HUAWEI. Новинка получила улучшенный пользовательский интерфейс благодаря новому гибкому дисплею, изготовленному из полимерных материалов и новому шарниру, позволившему реализовать складывающийся корпус.

HUAWEI Mate Xs — модель, получившая флагманский процессор Kirin 990 с поддержкой 5G сетей и улучшенные возможности обработки алгоритмов искусственного интеллекта.

В состав камеры Leica входят основной модуль 40 МП, ультраширокоугольный модуль 16 МП, модуль 8 МП с телеобъективом и 3D-модуль, измеряющий глубину сцены. Основная камера смартфона HUAWEI Mate Xs выполняет роль и фронтальной, что расширяет функционал устройства при самых разнообразных вариантах съёмки.

Оболочка EMUI 10.0.1 позволяет HUAWEI Mate Xs поддерживать многооконный режим, в котором пользователь может открыть на экране сразу два приложения, использовать их одновременно и свободно перетаскивать между ними фрагменты текста, изображения и документы.

Huawei Mate XS в Европе обойдётся в 2499 евро, или около 176 тысяч рублей по курсу. О появлении новинки в России нет никакой информации.