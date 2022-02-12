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Новости

Представлена «африканская» кнопочная Nokia со «Змейкой»

Компания HMD Global выпустила кнопочный телефон под названием Nokia 105 African Edition. Выход обычной модели Nokia 105 произошел в 2019 году, а в 2021-м добавился вариант с поддержкой сетей 4G. Но «африканская версия» немного отличается от оригинальной модели.

Nokia 105 African Edition оснащается 1,77-дюймовым экраном QVGA, встроенным фонариком и 10 предустановленными играми, включая легендарную «Змейку» (Snake). В качестве ОС используется Series S30+

У телефона аккумулятор на 800 мА•ч, способный продержать до 18 дней работы в режиме ожидания и до 12 часов разговоров. Для зарядки используется порт MicroUSB.

Цена новинки пока не сообщается.

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Источник:
Gizmochina
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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