Официально: OnePlus Ace 3 показали во всех расцветках и названа дата презентации

Вчера OnePlus показала смартфон OnePlus Ace 3 в золотом цвете, а сегодня компания назвала дату презентации и опубликовала видео и пресс-изображения девайса во всех доступных расцветках.

Согласно промо-материалам, OnePlus Ace 3 будет предложен в трёх цветовых решениях — синий «Moon Sea Blue», чёрный «Star Black» и золотой «Mingsha Gold».

Помимо этого, вендор показал OnePlus Ace 3 во всех цветах на видео, из которого можно подчеркнуть, что в смартфоне на левом торце будет трёхрежимный тумблер для переключения режимов звука.

И последние, компания сообщила, что OnePlus Ace 3 будет представлен 4 января 2024 года в 9:30 по московскому времени.