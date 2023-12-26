Флагман OnePlus Ace 3 впервые показали на видео

Компания OnePlus опубликовала в Weibo видео, раскрывающее дизайн смартфона OnePlus Ace 3, который выполнен в совершенно новом цвете ранее неиспользуемым брендом — Mingsha Gold.

В описании к видео сказано, что девайс получил среднею часть из металла, а стеклянная панель изготовлена по некой новой технологии, что выводит качество устройства на новый уровень.

Судя по ролику, дизайн OnePlus Ace 3 будет выполнен в знакомом оформлении, где круглый блок камер визуально перетекает на торец устройства, что делает смартфон внешне сильно похожим на OnePlus 12 и своего предшественника OnePlus Ace 2.

Что касается технических характеристик, ожидается что смартфон получит 6,78-дюймовый дисплей BOE с рекордно высокой яркостью до 4000 нит, прошлогодний флагманский чип Snapdragon 8 Gen 2, до 16 Гб ОЗУ стандарта LPDDR5X и до 1 ТБ хранилища типа UFS 4.0.

Презентация OnePlus Ace 3 ожидается 4 января.