Представлен военный смартфон Samsung Galaxy S20 Tactical Edition

Samsung представила защищённый со всех сторон Galaxy S20 Tactical Edition. По заявлению компании смартфон может работать с секретными приложениями для военных, а также способен подключаться к боевым гаджетам, типа тактической радиостанции для связи.

На корпусе Galaxy S20 Tactical Edition имеются физические кнопки для мгновенного запуска избранных приложений. Сам корпус защищен от воды и пыли, сильных вибраций, а также ударов.

Кроме того, имеется ряд режимов для военных. Например, скрытый режим, который отключает все модули связи для защиты от слежки.

В техническом плане смартфон никак не отличается от обычного Galaxy S20. У него также 6,2-дюймовый AMOLED-дисплей, процессор Snapdragon 865 с 12 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. В компании обещают, что в Galaxy S20 Tactical Edition используется система двойного шифрования.

Приобрести смартфон обычному покупателю нельзя. Новинку начнут поставлять в третьем квартале 2020 года партнёрам компании. Стоимость также неизвестна, но вполне ожидаемо, что она будет в три раза дороже из-за специфического набора функций и защитного корпуса.