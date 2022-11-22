Представлен Vivo X90 с процессором Dimensity 9200 и камерой Zeiss

Vivo представила базовый Vivo X90. Новинка является первым смартфоном на процессоре Dimensity 9200.

Vivo X90 получил 6,78-дюймовый 10-разрядный изогнутый OLED-дисплей с разрешением 2800 x 1260 пикселей, 452 PPI и частотой обновления до 120 Гц. Панель поддерживает частоту сенсорной дискретизации до 300 Гц и ШИМ-регулировку яркости 2160 Гц.

Процессором выступает MediaTek Dimesnity 9200. Он работает в паре с оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 4.0, а также поставляется с чипом Vivo V2 ISP. Смартфон работает на Android 13 из коробки с фирменным интерфейсом OriginOS 3.

Основная камера тройная, разработанная вместе с Zeiss. Главным модулем является 50-мегапиксельный Sony VCS IMX866 с OIS, второй модуль 12-мегапиксельный сверхширокополосной, третий — 12-мегапиксельный 2-кратный телеобъективный модуль. У фронтальной камеры 32 Мп.

Емкость аккумулятора составила 4810 мАч + поддержка 120-ваттной зарядки. Производитель обещает 50% заряда за 8 минут.

Стоимость Vivo X90 в зависимости от версии следующая:

8/128 ГБ — $518;

8/256 ГБ — $560;

12/256 ГБ — $630;

12 ГБ/512 ГБ — $700.

Сейчас новинка доступна для предзаказа, продажи устройства запустятся с 30 ноября.