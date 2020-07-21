Представлен ультрабюджетный Samsung Galaxy A01 Core
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Представлен ультрабюджетный Samsung Galaxy A01 Core

Южнокорейская компания представила новый бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01 Core. Несмотря на принадлежность к «галактической» серии, он не может похвастаться сколько-нибудь мощными показателями.

Новинка использует операционную систему Android Go и построена на мобильной платформе MediaTek MT6739 с четырьмя ядрами и частотой 1,3 ГГц. Объём оперативной памяти составляет 1 ГБ, постоянная представлена в вариантах на 16 и 32 ГБ, есть поддержка карт памяти microSD.

  • Galaxy A01 Core

Ёмкость аккумулятора равняется 3000 мА·ч. В модели используется дисплей на основе матрицы IPS с разрешением 1480х720 пикселей (формат HD+) и соотношением сторон 18,5:9. Диагональ составляет 5,7 дюйма.

Из коммуникаций есть адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0 и навигационная система GPS, а также порт micro-USB и 3,5-мм аудиоразъём для наушников. Основная камера представлена модулем на 8 МП, фронтальная на 5 МП

Корпус выполнен из пластика и представлен в трёх вариантах цвета: синем, красном и чёрном. Габариты составляют 141,7 х 67,5 х 8,6 мм, вес равен 150 граммам. Пока что новинка доступна на индонезийском рынке по цене 74 доллара. О появлении Samsung Galaxy A01 Core в других странах ничего не сообщается.

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Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.
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