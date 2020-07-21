Google ужесточает требования к железу Android-смартфонов

Операционная система Android Go предназначена для телефонов с объёмом оперативной памяти не более 1 ГБ. Однако есть несколько смартфонов с 2 ГБ ОЗУ, которые также работают под управлением Android Go. Это модель Wiko Y80, к примеру.

Теперь стало известно, что начиная с последнего квартала этого года, все мобильные устройства с 2 ГБ «оперативки» и ОС Android 10 должны будут перейти на версию Go. Эти данные основаны на документе Google Android 11 Go Edition Device Configuration Guide от 24 апреля 2020 года.

Отметим, что это потребует от производителей кардинальной переделки системы или увеличения минимального объёма ОЗУ. К примеру, у Xiaomi единственная модель на Android Go — Redmi Go. Если китайцы примут требования Google, тем придётся перевести на более лёгкую ОС модели Redmi 9A и Redmi 9C, а также отказаться от MIUI. Ну или увеличить объём ОЗУ и, вероятно, стоимость.

При этом минимальный объём ОЗУ для установки Google Mobile Services составляет 512 МБ. Важно отметить, что уже выпущенные смартфоны с 2 ГБ ОЗУ и Android 10 на борту не будут получать обновление именно до Android Go. Этой системой оснастят только новые модели, подходящие под требования.