В России вышли HUAWEI WATCH 3 на ОС HarmonyOS 2

Huawei представила серию смарт-часов HUAWEI WATCH 3: в неё вошли модели HUAWEI WATCH 3 и WATCH 3 Pro. Устройства на базе фирменной операционной системы HarmonyOS 2 имеют AMOLED-экраны с диагональю 1,43 дюйма и технологию непрерывного мониторинга состояния организма, а также поддержку eSIM, которая позволяет принимать и совершать звонки. Благодаря мощной батарее и интеллектуальным функциями энергосбережения смарт-часы работают без подзарядки в течение длительного времени.

Модель HUAWEI WATCH 3 выполнена в корпусе из нержавеющей стали, изогнутое стекло циферблата имеет защитное покрытие, предотвращающее появление царапин и отпечатков пальцев.

Для точного и эффективного измерения пульса тыльная поверхность корпуса HUAWEI WATCH 3 изготовлена из высокотехнологичного керамического материала с добавлением диоксида циркония. В неё интегрированы линзы из сапфирового стекла, защищающие датчики, которые отвечают за измерение пульса и насыщение крови кислородом. Корпус старшей модели HUAWEI WATCH 3 Pro изготовлен из титанового сплава и сапфирового стекла, благодаря чему устройство способно противостоять внешним воздействиям в течение долгого срока службы.

Умные часы серии HUAWEI WATCH 3 работают под управлением HarmonyOS 2 — фирменной операционной системы.

Специально для HUAWEI WATCH 3 российские партнёры адаптировали свои приложения под работу смарт-часов. Так, приложение авиакомпании S7 в автоматическом режиме синхронизируется со смартфоном и обновляет информацию о рейсах, времени вылета и номере выхода на посадку, показывая на устройстве наиболее актуальную информацию. Приложение для заказа такси «Maxim» сможет уведомлять владельцев HUAWEI WATCH 3 о процессе поиска автомобиля, передавать на экран данные о поездке: стоимость услуги, информацию о водителе и машине.

В устройстве впервые использована поворотная кнопка с тактильной обратной связью, обеспечивающая удобное интерактивное управление интерфейсом. Вращая её, можно переключаться между пунктами меню и масштабировать изображение на экране.

В серии HUAWEI WATCH 3 доступно более 100 видов физических активностей, включая 19 профессиональных режимов, тренировки в помещении и на открытом воздухе. Шесть наиболее популярных видов спорта смарт-часы распознают автоматически.

Алгоритм энергосбережения Smart Power-Saving 3.0 позволяет часам работать до трёх суток без подзарядки даже при круглосуточном мониторинге параметров организма и до 14 дней в режиме энергосбережения. Версия WATCH 3 Pro способна работать в активном режиме до пяти суток, а в режиме энергосбережения — до 21 дня.

Цены и доступность

Рекомендованная розничная цена устройства составляет 29 990 рублей за HUAWEI WATCH 3 (версии Active, Classic), за HUAWEI WATCH 3 Pro (версия Classic) – 36 990 рублей.

Приём предварительных заказов на серию HUAWEI WATCH 3 начинается 6 июля, в свободную продажу смарт-часы поступят 16 июля.

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