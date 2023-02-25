Представлен смартфон Nokia G22, который можно ремонтировать самостоятельно

Компания HMD Global, владеющая брендом Nokia, заключила соглашение о сотрудничестве с iFixit, чтобы разработать смартфоны, который можно будет легко ремонтировать.

Первым устройством станет Nokia G22, презентация которого состоялась на брифинге для прессы. Руководитель отдела продуктов HMD Адам Фергюсон, продемонстрировал легкость замены встроенного аккумулятора своими руками, потратив на это всего 5 минут. Официальные запчасти для нового смартфона будут доступны на сайте iFixit по цене от 19 до 45 фунтов стерлингов.

Nokia G22 будет доступна для покупки в Великобритании с 8 марта по цене 150 фунтов стерлингов (~13 600 рублей). Устройство обладает скромными характеристиками, включая 6,52-дюймовый HD-дисплей с частотой обновления 90 Гц, тройную камеру (50+2+2 Мп), 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ ПЗУ, а также чип Unisoc T606. Есть сканер отпечатков пальцев и защита от влаги и пыли по стандарту IP52.

Смартфон будет поддерживаться запчастями в течение пяти лет и два года обновлений Android (три года патчей безопасности).