Представлен nubia Z70 Ultra — флагман на Snapdragon 8 Elite с главной фишкой iPhone 16

Nubia представила свой новый флагманский смартфон Z70 Ultra, построенный на базе процессора Snapdragon 8 Elite. Главными фишками устройства стали топовое «железо», ультратонкие рамки и кнопка камеры.

Характеристики nubia Z70 Ultra

Габариты: 164,3 × 77,1 × 8,6 мм, 228 г

Экран: 6,85 дюймов, AMOLED, 2688 × 1216, QHD, 20:9, 144 Гц, до 2000 нит

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

ОЗУ: 12/16/24 ГБ (LPDDR5X)

Память: 256/512/1024 ГБ (UFS 4.0)

Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX906, f/1.59-4.0; ширик — 50 Мп, OmniVision OV50D, f/2.0; телефото — 64 Мп, OmniVision OV64B, f/2.48; фронталка — 16 Мп, OmniVision OV16E, f/2.0

Аккумулятор: 6150 мАч, быстрая зарядка 80 Вт

Защита от воды и пыли: IP68+IP69

ОС: Android 15 (Nebula AIOS)

Смартфон оснащён двухступенчатой механической кнопкой спуска затвора. Она позволяет выполнять фокусировку при полунажатии и делать снимки с помощью полноценного нажатия.

Nubia Z70 Ultra представлен в двух классических расцветках: чёрной и янтарной. Кроме того, флагман получил лимитированную версию Starry Night, выполненную в стиле «Звёздной ночи» Ван Гога.

Цены на nubia Z70 Ultra

12/256 ГБ — 4599 юаней (~64 000 рублей)

16/512 ГБ — 4999 юаней (~69 500 рублей)

16/1024 ГБ — 5599 юаней (~78 000 рублей)

24/1024 ГБ — 6299 юаней (~87 700 рублей)

16/512 ГБ (Starry Night) — 5499 юаней (~76 600 рублей)

16/1024 ГБ (Starry Night) — 5999 юаней (~83 400 рублей)

Продажи устройства в Китае стартуют 25 ноября. Глобальная презентация nubia Z70 Ultra назначена на 26 ноября.