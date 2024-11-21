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Представлен nubia Z70 Ultra — флагман на Snapdragon 8 Elite с главной фишкой iPhone 16

Глобальная версия на подходе

Nubia представила свой новый флагманский смартфон Z70 Ultra, построенный на базе процессора Snapdragon 8 Elite. Главными фишками устройства стали топовое «железо», ультратонкие рамки и кнопка камеры.

Характеристики nubia Z70 Ultra

  • Габариты: 164,3 × 77,1 × 8,6 мм, 228 г
  • Экран: 6,85 дюймов, AMOLED, 2688 × 1216, QHD, 20:9, 144 Гц, до 2000 нит
  • Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
  • ОЗУ: 12/16/24 ГБ (LPDDR5X)
  • Память: 256/512/1024 ГБ (UFS 4.0)
  • Камеры: основная — 50 Мп, Sony IMX906, f/1.59-4.0; ширик — 50 Мп, OmniVision OV50D, f/2.0; телефото — 64 Мп, OmniVision OV64B, f/2.48; фронталка — 16 Мп, OmniVision OV16E, f/2.0
  • Аккумулятор: 6150 мАч, быстрая зарядка 80 Вт
  • Защита от воды и пыли: IP68+IP69
  • ОС: Android 15 (Nebula AIOS)

Смартфон оснащён двухступенчатой механической кнопкой спуска затвора. Она позволяет выполнять фокусировку при полунажатии и делать снимки с помощью полноценного нажатия.

Nubia Z70 Ultra представлен в двух классических расцветках: чёрной и янтарной. Кроме того, флагман получил лимитированную версию Starry Night, выполненную в стиле «Звёздной ночи» Ван Гога.

Цены на nubia Z70 Ultra

  • 12/256 ГБ — 4599 юаней (~64 000 рублей)
  • 16/512 ГБ — 4999 юаней (~69 500 рублей)
  • 16/1024 ГБ — 5599 юаней (~78 000 рублей)
  • 24/1024 ГБ — 6299 юаней (~87 700 рублей)
  • 16/512 ГБ (Starry Night) — 5499 юаней (~76 600 рублей)
  • 16/1024 ГБ (Starry Night) — 5999 юаней (~83 400 рублей)

Продажи устройства в Китае стартуют 25 ноября. Глобальная презентация nubia Z70 Ultra назначена на 26 ноября.

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Источник:
The GEEK

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