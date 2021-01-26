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Новости

Представлен новый смартфон среднего уровня ZTE Blade X1

Китайская компания ZTE расширила линейку смартфонов за счёт модели Blade X1. Этот аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G, 6,5-дюймовый экран разрешением Full HD+ и частотой обновления 60 Гц.

Внутри установлены 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти плюс слот для карт памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ. Есть акустическая система с поддержкой DTS Ultra Audio и режим DTS: X 3D для наушников. Ёмкость встроенного аккумулятора аппарата составляет 4000 мАч.

Основная камера включает в себя 4 датчика — 48, 8, 2 и 2 МП. Есть также модуль NFC для бесконтактной оплаты. Сканер отпечатка расположен на задней панели.

В качестве ОС заявлена Android 10 с фирменной оболочкой. Цена вопроса в Китае составляет $384.

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Источник:
Gizmochina
Теги: 
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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