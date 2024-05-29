Представлен Nothing Phone (2a) Special Edition в новой расцветке

Компания Nothing представила ещё одну версию своего доступного смартфона Nothing Phone (2a). На этот раз устройство официально получило приставку Special Edition и эксклюзивную расцветку.

Специальная версия устройства сохранила изначальный дизайн с прозрачной задней крышкой, но приобрела яркие цветные акценты на корпусе. Характеристики остались Nothing Phone (2a) прежними.

«Экстерьер смартфона отсылает к другим нашим продуктам, одновременно создавая нечто новое и превращая функциональное устройство в поразительное произведение искусства» Адам Бейтс, директор отдела дизайна Nothing.

Продажи Nothing Phone (2a) Special Edition стартуют сегодня, 29 мая. Смартфон будет доступен в единственной конфигурации с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 379 евро.