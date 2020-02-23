Представлен Motorola Edge+ с камерой на 108 Мп

Motorola представила флагманский смартфон Motorola Edge+. Новинка получила огромный дисплей и тройную камеру с основным модулем на 108 Мп.

Motorola Edge+ обладает 6,7-дюймовым дисплеем с разрешением FullHD+, соотношением сторон 21:9, частотой обновления 90 Гц и поддержкой HDR10+. У флагмана дисплей с загнутыми боковыми гранями, который известен как «водопад». Сканер отпечатков пальцев встроен под экран.

В качестве корпуса используется металл и стекло. На задней стороне разместилась тройная камера с модулями на 108 Мп, 16 Мп «ширик» и телевик на 8 Мп. Спереди размещается фронтальная камера на 25 Мп.

В качестве процессора используется Snapdragon 865 с поддержкой сетей пятого поколения 5G. В смартфоне 12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256 Гб встроенной памяти для хранения данных типа UFS 3.0.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт и беспроводной мощностью 15 Вт.

Флагманский Motorola Edge+ появится в продаже в США с 14 марта. Стоимость составит 999 долларов.