Pegasus продолжает взламывать iPhone по всему миру

Скандал, связанный со шпионским программным обеспечением Pegasus, снова оказался под пристальным вниманием СМИ, поскольку эксперты обнаружили новые случаи его успешного применения.

Pegasus является мощным инструментом для взлома iPhone. Это шпионское ПО позволяет злоумышленникам удаленно проникать в устройство и осуществлять направленные хакерские атаки. Pegasus использует ранее неизвестные инженерам Apple уязвимости в операционной системе iOS. Разработчики этого трояна приобретают информацию о данных уязвимостях у хакеров.

Шум вокруг Pegasus немного утих после его первого открытия, однако исследователи безопасности обнаружили новые случаи его использования. Отмечается, что по меньшей мере 27 случаев дистанционного взлома iPhone были зафиксированы, включая взлом устройства высокопоставленного чиновника из Армении, а также некоторых общественных деятелей, таких как представители ООН, журналисты и правозащитники. Самые последние случаи использования этого вредоносного ПО относятся к концу 2022 года.

К сожалению, похоже, что Apple до сих пор не обладает надлежащими знаниями о том, как обезопасить свои устройства от Pegasus. Единственное, что компания может сделать, это предупреждать своих пользователей о взломе после факта. В отношении вышеупомянутых лиц Apple отправляла push-уведомления на их iPhone, информируя о факте взлома. Однако жертва трояна после получения такого уведомления может лишь заменить свое устройство новым, однако и оно будет оставаться уязвимым, как и предыдущее.