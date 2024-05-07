Представлен MediaTek Dimensity 9300+: улучшенный процессор с ИИ-возможностями

Компания MediaTek анонсировала новый чипсет Dimensity 9300+, который является усовершенствованной версией флагманского Dimensity 9300.

Улучшения коснулись рабочих частот и производительности в области генеративного ИИ. В частности, одно из четырёх мощных ядер Cortex-X4 теперь работает на частоте 3,4 ГГц вместо прежних 3,25 ГГц, в то время как остальные ядра остались неизменными: три Cortex-X4 до 2,85 ГГц и четыре Cortex-A720 до 2 ГГц. Видеоядро Immortalis-G720 и другие элементы архитектуры также остались прежними.

MediaTek не указала точные показатели улучшения игровой производительности по сравнению с Dimensity 9300, но упомянула об увеличении энергоэффективности на 20% по сравнению с другими ведущими платформами.

Первыми устройствами на новом Dimensity 9300+ станут смартфоны vivo X100s и X100s Pro, которые дебютируют уже 13 мая.