Анонс MediaTek Dimensity 9600M и 9600 Pro — мобильные чипы для флагманских смартфонов и планшетов

Сегодня MediaTek представила два флагманских мобильных чипа — Dimensity 9600M и Dimensity 9600 Pro. Одна из новинок стала по-настоящему новой топовой SoC, а вторая лишь улучшенной версией прошлогоднего Dimensity 9500.

Dimensity 9600 Pro изготовлен по 2-нанометровому техпроцессу производства TSMC (N2P) и состоит из более чем 33 миллиардов транзисторов. По словам компании, относительно 3-нанометровым чипам производительность выросла на 14%, а энергопотребление снизилось на 23%.

Процессорный блок состоит из восьми разносортных ядер, из которых:

2 ядра C2-Ultra с частотой до 4.55 ГГц и 2 МБ кэша L2

3 ядра C2-Pro с частотой до 4.35 ГГц и 1 МБ кэша L2

3 ядра C2-Pro с частотой до 3.1 ГГц и 512 КБ кэша L2

Для всех ядер есть общие 16 МБ кэша L3

MediaTek заявляет, что у новинки производительность в однопоточном режиме выросла на 17% и на 15% в многопоточном, а потребление в этих сценариях снижено на 37% и 61% в сравнении с прошлогодним чипом Dimensity 9500. Кроме этого, у Dimensity 9600 Pro реализована поддержка новейшей оперативной памяти стандарта LPDDR6, что увеличило пропускную способность на 33%. Также появилась поддержка накопителей типа UFS 5.0, что позволит увеличить скорость передачи данных до 100%.

Что касается графической производительности, Dimensity 9600 Pro получил 12-ядерный графический блок Mali G2 Ultra NX, который стал на 27% быстрее и на 24% энергоэффективнее относительно GPU в Dimensity 9500.

Из прочего, MediaTek обещает:

Трассировку лучей третьего поколения

Плавность игр даже на 185-герцовых дисплеях

Поддержку видеосъёмки в форматах до 4K@240 fps и 4K@120fps в режиме Log

Поддержку сверхширокого динамического диапазона 17EV, цветового пространства BT.2020 и новый формат сжатия видео H.266.

Младший чип Dimensity 9600M по сути является прошлогодним Dimensity 9500, которому увеличили частоту GPU с 1.7 до 1.8 ГГц, а NPU с 1.8 до 1.9 ГГц. Кроме этого, появилась поддержка более быстрой оперативной памяти LPDDR5X с частотой 10 667 МГц и накопителя стандарта UFS 4.1 в четырёхканальном режиме.

В ближайшее время ожидается «парад» анонсов флагманских смартфонов и планшетов на чипах Dimensity 9600M и Dimensity 9600 Pro.