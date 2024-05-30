MediaTek представила процессоры Dimensity 7300 и Dimensity 7300X

Компания MediaTek выпустила два чипсета среднего уровня — Dimensity 7300 и Dimensity 7300X. Обе модели изготовлены по 4-нм техпроцессу и могут похвастаться экономией энергопотребления в 25% и приростом в производительности по сравнению с Dimensity 7050. Примечательно, что серия использует те же ядра Cortex-A78 на 2,5 ГГц и Cortex-A55 на 2,0 ГГц, но в количестве 4+4, а не 2+6.

В паре к чипам 7300 идут графический процессор Arm Mali-G615 и набор MediaTek HyperEngine для улучшения картинки в играх. В сравнении с конкурентами серия получила на 20% больше FPS и энергопотребления. Что уж говорить про наличие «умной оптимизации ресурсов» и поддержку Bluetooth Low Energy вместе с Dual-Link True Wireless Stereo Audio.

Также серия покажет себя в работе с изображениями из-за нового чипа MediaTek Imagiq 950 с 12-битным HDR-ISP премиум-класса. Телефоны с Dimensity 7300 смогут поддерживать камеры на 200 Мп. А улучшенные аппаратные движки обеспечат шумоподавление MCNR, распознавание лиц HWFD и видео HDR.

Отдельно стоит упомянуть наличие APU 655 от MediaTek, который позволит двукратно улучшить производительность ИИ в сравнении с Dimensity 7050.